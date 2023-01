Wie soll Bündes neuer Skatepark aussehen?

Wie bereits mehrfach angekündigt, soll der Skatepark Bünde an der Osnabrücker Straße zu neuem Leben erweckt werden. Nun ist es soweit und die Planungen werden konkret: Am Donnerstag, 2. Februar, lädt das Jugendamt Bünde gemeinsam mit dem Planungsbüro „LNDSKT“ aus Köln zum „Planungsworkshop Skatepark“ ein. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr.

Alle, die gerne mit Skateboards, Bikes, Inlinern oder Scootern unterwegs sind und tolle Ideen und Anregungen für die neu geplante Anlage haben, dürfen sich gerne tatkräftig beim Workshop im Ratssaal einbringen. „Unser Ziel ist es, mit so vielen Nutzergruppen wie möglich in Kontakt zu kommen und Meinungen und Ideen auszutauschen. Diese werden dann in die weitere Planung aufgenommen. Der Workshop richtet sich ausdrücklich auch an Rollstuhlsportler“, betont Jugendamtsleiter Marco Frodermann. Eine Anmeldung zum Workshop ist nicht erforderlich. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Die Kosten

In einem ersten Informationsworkshop zur Skatepark-Sanierung hatte das Planungsbüro LNDSKT die zu erwartenden Netto-Baukosten im November 2021 mit rund 450 Euro pro Quadratmeter beziffert. Es sei davon auszugehen, dass eine Skateanlage von 750 Quadratmetern Größe den Bedarf einer Stadt wie Bünde gut decken kann. Bereits für das letzte Haushaltsjahr hatte die Verwaltung daher eine Summe von 500.000 Euro für die investive Baumaßnahme im städtischen Etat eingeplant.