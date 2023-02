Wie soll Bündes neuer Skatepark aussehen?

Nutzer, Planer und Verwaltung tauschen Ideen bei Workshop aus – Absage an Graffiti-Wände

Die in die Jahre gekommene Skateanlage in Ennigloh soll aufgehübscht werden. Dafür stellt die Stadt 500.000 Euro bereit.

Denn der Startschuss für eine Neugestaltung der beliebten und viel genutzten Skate-Anlage an der Osnabrücker Straße in Ennigloh ist gefallen. Das Bünder Jugendamt und das Kölner Planungsbüro „LNDSKI“ hatten zu einem offenen Ideen-Workshop für das in die Jahre gekommene Areal unweit des A30-Autohofs eingeladen.