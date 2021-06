Der Inzidenzwert im Kreis Herford ist auf 81,8 stark gestiegen. Landrat Jürgen Müller bringt das unter anderem mit vermehrten Testungen in Zusammenhang: „Wir fahren die Testkapazitäten bei uns im Kreis und in ganz Deutschland massiv hoch. Das führt unweigerlich dazu, dass mehr Infektionen als zuvor entdeckt werden.“

Seit Donnerstag sind kreisweit 69 neue Corona-Fälle hinzugekommen. 7.163 Personen gelten als genesen. Derzeit gibt es kreisweit 332 aktuell bestätigte Fälle. Insgesamt sind 7.639 bestätigte Infektionen bekannt.

Müller kommentiert dieses Geschehen: „Wir hatten seit einiger Zeit eine relativ stabile Lage. Das ändert sich gerade.“ Aber durch die vermehrten Testungen blieben auch „weniger Infektionsketten unter dem Radar“, so der Landrat. „Das ist gut, denn Infizierte in Quarantäne sind sicherer als Infizierte in der Öffentlichkeit.“

Zugleich betont Müller: „Die Gesamtentwicklung in OWL und die Situation in den Krankenhäusern und Intensivstationen im Kreisgebiet sind maßgeblich für unser weiteres Vorgehen. Das Virus ist nach wie vor sehr präsent und macht an der Kreisgrenze nicht halt. Wir müssen sehr vorsichtig bleiben.“

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (56), Spenge (20), Bünde (70), Löhne (55), Vlotho (14), Enger (47), Rödinghausen (14), Hiddenhausen (9) und Kirchlengern (47).

Die Kreisverwaltung gab unterdessen weiteres zu den zwei jüngsten Todesfällen bekannt,die das LZG vermeldet hatte. Verstorben sind ein 77-jähriger und ein 75-jähriger Mann aus Löhne. Den Angehörigen hat Landrat Müller sein tiefes Mitgefühl ausgesprochen: „In der Erinnerung sind unsere Gedanken grenzenlos und wir selbst können lenken, in welcher Form wir uns erinnern. In der Trauer, aber auch in Phasen der Ungewissheit oder Verzweiflung, sind Erinnerungen wichtige Momente, in denen wir uns eine Zeit lang ausruhen und heilen können. Den Hinterbliebenen wünsche ich im Andenken viel Kraft, und Zuversicht.“ Im Kreis Herford gibt es insgesamt 144 Todesfälle, wobei 124 an Corona und 20 mit Corona gestorben sind.

Seit Donnerstag sind 22 weitere Mutationsfälle im Kreis Herford bekannt. Insgesamt haben sich damit seit Anfang Februar 249 Menschen, die ihren Wohnsitz im Kreis Herford haben, mit einer Mutationsvariante des Corona-Virus infiziert. Davon sind aktuell noch 188 Menschen infiziert.

30 Menschen werden zurzeit wegen Covid 19 in den Krankenhäusern im Kreis Herford versorgt, davon sind sechs Personen auf der Intenstivstation. Fünf Menschen werden beatmet. Es gibt in 14 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe bestätigte Fälle. Insgesamt sind 28 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 22 Beschäftigte infiziert. 12 weitere Beschäftigte sind ohne Infektion in Quarantäne. In 10 von insgesamt 129 Kitas im Kreisgebiet sind bestätigte Corona-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um Infektionen bei 8 Kindern und 8 Infektionen beim Kita-Personal. Außerdem gibt es an 25 Schulen im Kreisgebiet bestätigte Corona-Infektionen: Betroffen sind 34 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte.