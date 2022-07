„Wir sind noch einmal glimpflich davongekommen“

Das Unwetter, das in der Nacht zu Donnerstag über das Bünder Land gezogen ist, hat nur wenige Schäden verursacht. „Wir sind mehr oder weniger glimpflich davongekommen“, sagt Frank Rieke, Leiter der Feuerwehr Kirchlengern. Diese Einschätzung wird auch von den Feuerwehren in Bünde und Rödinghausen geteilt.

Hunnebrock vor gut einem Jahr: Starkregen hatte Teile des Stadtteils unter Wasser gesetzt. Während des Unwetters in der Nacht zu Donnerstag kontrollierte die Feuerwehr die wichtigsten Abflüsse und Durchlässe.

„Wir haben vorsorglich am Mittwochabend die örtliche Einsatzleitung hochgefahren“, informiert Mark Wippersteg, stellvertretender Leiter der Bünder Feuerwehr. „Wir haben diesmal Glück gehabt“, so Wippersteg mit Blick auf das Unwetter und den Starkregen, der im Juni 2021 Teile von Hunnebrock unter Wasser gesetzt hatte. Es sei diesmal nur vereinzelt zu Einsätzen gekommen, man habe nicht einen Keller auspumpen müssen. Am Donnerstagmorgen habe man einen umgestürzten Baum von einer Fahrbahn entfernen müssen.