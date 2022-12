Wird der Bünder Bahnhof bald videoüberwacht?

Sorgen Videokameras an öffentlichen Einrichtungen für mehr Sicherheit? Ja, meint die Bünder CDU, die sich das Thema auf die Fahnen geschrieben und mehrfach in den politischen Diskurs gebracht hat. Tatsächlich gab’s vor fast genau einem Jahr einen Beschluss zu dem Thema. Doch wie ist der Stand mittlerweile? Das WESTFALEN-BLATT hat im Bünder Rathaus nachgehakt.

Nach CDU-Antrag: Juristische Prüfung läuft - an den Gleisbereichen gibt's schon Kameras

Des Öfteren hatten die Christdemokraten eine Überwachung neuralgischer, öffentlicher Areale in der Kommune angeregt, um das Sicherheitsgefühl der Bürger – vor allem in der Dunkelheit – zu erhöhen. Allerdings standen datenschutzrechtliche Bedenken einem solchen Vorhaben stets entgegen. Die Idee wurde also wieder verworfen.