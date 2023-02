Einen Rundumschlag durch die Unterhaltungsindustrie gab es am Sonntagabend (26. Februar) im ausverkauften Stadtgarten in Bünde. Wolfgang Trepper gab sich híer mit Mary Roos die Ehre.

Was soll´s, der Abend ist eh versaut, wenn die Bayern 3:0 in Führung liegen. Da kann man sich doch auch gleich noch über ein paar andere Sachen aufregen – so in einem Abwasch.