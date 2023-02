Wo gibt's Platz für Graffiti-Kunst in Bünde?

Bünde

So ganz ausgeschlossen ist es wohl doch nicht, dass am Skatepark in Bünde auch sogenannte Graffiti-Wände für Sprayer entstehen könnten. Das teilt nun Thorsten Beuß, Sprecher der Linkspartei im Stadtrat, mit. Derweil sucht die Kommune selbst stadtweit nach weiteren Anlaufpunkten für die Graffiti-Szene.