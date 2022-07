Großeinsatz für die Feuerwehr bei Wohnhausbrand in Bünde

Feuer an der Wiesenstraße verursacht hohen Schaden - Bewohner retten sich ins Freie

Bünde

Großeinsatz für die Feuerwehr Bünde am Mittwochabend: An der Wiesenstraße war der Anbau eines Wohnhauses in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich auch auf das Hauptgebäude aus.

Von Christian Müller und Thomas F. Starke