Wohnungen ermöglichen selbstbestimmtes Leben

Bau- und Siedlungsgenossenschaft weiht Neubau in Bünde ein

Bünde

Jetzt ist auch das letzte Teilstück des Wohnviertels an der Haßkampstraße in fertig geworden. Zusammen mit ihren Kooperationspartnern hat die Bau-und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford (B&S) den Gebäudekomplex am Samstag, 17. Dezember, mit einer Einweihungsfeier seiner Bestimmung übergeben. Der Neubau umfasst 29 Wohneinheiten.

Von Peter Schubert