„Z“-Zeichen machen Ukrainern in Bünde Angst

Weitere russische Propaganda-Symbole an Gebäuden aufgetaucht – Bürgermeisterin verurteilt Farbattacken

Bünde

In Bünde tauchen seit dem Wochenende immer mehr Farbschmierereien im Zusammenhang mit dem russischen Propaganda-Symbol „Z“ auf. Die in städtischen Unterkünften untergebrachten Kriegsflüchtlinge sind wegen der Vorkommnisse in Sorge. Derweil verurteilt Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger die Farbattacken aufs Schärfste.

Von Daniel Salmon