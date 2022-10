Zehn Männer dringen in Wohnung ein

Bünde

Sind zehn Männer, die alle dunkel gekleidet waren, in ein Wohnhaus an der Wichernstraße eingedrungen und haben dort einen 36-Jährigen verprügelt und beraubt? Dieser Vorfall soll sich nach Angaben der Polizei am Dienstag, 18. Oktober, in Bünde um 19.20 Uhr zugetragen haben.

Von Hilko Raske