Zehn Verstöße in nur 90 Minuten

Aufgrund von Bauarbeiten an der Gerhart-Hauptmann-Straße ist die Wasserbreite auf einer Länge von etwa 50 Metern nur noch einspurig, und zwar stadtauswärts, befahrbar. In den Medien hat die Stadtverwaltung rechtzeitig auf diese Maßannahme hingewiesen, Verkehrsschilder zeigen schon bei der Einfahrt in den Kreisel am Münchow-Park in Spradow, was Verkehrsteilnehmer erwartet. Einige Autofahrer scheint das aber nicht zu kümmern. Sie fahren bis zur Baustelle, warten und nutzen eine Lücke im Gegenverkehr, um die Einbahnstraße unter Missachtung der Verkehrsregeln in der falschen Richtung zu befahren.

