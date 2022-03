Mit 82 zu alt für Glasfaseranschluss?

Dr. Theophylaktos Emmanouilidis (82), ehemals Chefarzt am Bünder Lukas-Krankenhaus, ist Vorsitzender der NGO Hammer Forum und Bünder Ehrenbürger. Er koordiniert weltweit medizinische Einsätze und unternimmt pro Jahr bis zu zehn Reisen in Krisengebiete, um Kindern und Jugendlichen medizinisch zu helfen.

Diese Erfahrung musste der ehemalige Bünder Chefarzt nun machen. In einem Brief an Timotheus Höttges, Vorsitzender der Deutschen Telekom, beschwert er sich über diese Diskriminierung. Ein Telekom-Mitarbeiter sei bei ihm zuhause gewesen und habe über die geplante Glasfaseraktion der Telekom in Bünde informiert. „Als er meine Telekom-Daten – Vertragsnummer, Telefonnummer – und meinen Geburtstag eingab, konnte er meinen Vertrag bei der Telekom nicht abrufen.“ Und das habe er als Begründung genannt: „Sie sind über 80 Jahre alt. Ab 80 Jahren bekommen Sie keinen Vertrag mehr für den Ausbau von Glasfaser. Es tut mir Leid.“