„Zu guter Letzt war es ein permanenter Spagat“

Seit 2014 war sie für die CDU im Bünder Stadtrat, nun hat sie ihr Mandat niedergelegt: Jana Nagel. Was sind die Gründe? Das WESTFALEN-BLATT fragte nach.

„Es hat mit meiner persönlichen Situation zu tun“, sagt die Christdemokratin und betont, dass sie sich nach wie vor für die CDU engagiere. Sie habe zwei kleine Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren. „Ich habe mich immer wieder aufs Neue entscheiden müssen, ob ich den Abend mit meinen Kindern verbringe oder an Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Fraktion teilnehme.“ Das habe dazu geführt, dass sie oftmals ein schlechtes Gewissen gehabt habe. Und auch beruflich habe sich bei ihr einiges geändert. „Ich mache mich gerade selbstständig und absolviere eine Ausbildung zur Heilpraktikerin.“ Aktuell helfe sie schon als Gesundheitsberaterin in der Praxis ihrer Mutter in Dünne mit.