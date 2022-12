Zu wenig Klassenräume an Gymnasien in Bünde

Die Zahl der Grundschüler, die in Bünde in den kommenden Jahren auf eine weiterführende Schule wechseln, wird deutlich zunehmen. Sind es zum Schuljahr 2022/23 405 Mädchen und Jungen, rechnet man für 2026 mit 503 Kindern. Dabei zeichnet sich schon jetzt ab, dass nicht überall ausreichend Klassenräume vorhanden sind. Vor allem ein Bünder Gymnasium hat viel zu wenig Platz.

Das Gymnasium am Markt in Bünde hat nicht nur zu wenig Klassenräume. Die vorhandenen sind zudem in einigen Fällen zu klein.

Das wurde bei der Vorstellung des Schulentwicklungsplanes für die weiterführenden Schulen in Bünde deutlich, den Dr. Anja Reinermann-Matatko vom Fachbüro SEP-Beratung am Montag, 5. Dezember, dem zuständigen Bünder Schulausschuss präsentierte. Die Expertin hatte in den vergangenen Monaten die Situation an den weiterführenden Schulen vor Ort mit Blick auf Schülerzahlen sowie vorhandene Räumlichkeiten analysiert und einen demografischen Ausblick bis ins Jahr 2037 gegeben. Dabei hatten auch die Schulen die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben und ihre Wünsche zu äußern.