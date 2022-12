Zwei Vize-Europameistertitel bei Dance4Fans gehen nach Bünde

Sich für eine Europameisterschaft zu qualifizieren, ist bereits eine große Ehre. Dann auch noch als Vize-Europameister heimzukehren, dürfte ein unbeschreibliches Gefühl sein. Gleich zwei Dance4Fans-Teams des Tanzhauses Marks in Bünde ist genau das gelungen.

In den Kategorien „Team Juniors II“ und „Team Adults“ konnten sich die „Selected Steps“ und die Formation „Next Step“ bis ins Finale kämpfen und so mit einem großen Pokal heimkehren. Einen stolzen dritten Platz belegte das Team „Credits“ in der Kategorie „Smallgroup Adults“.