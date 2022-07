Zweiter Frühling für das alte Kneippbecken

Kein Wunder, denn das waldreiche Areal im Norden der Stadt Bünde hat mit seinem idyllisch-ländlichen Charme eine Menge zu bieten: Auf gut ausgebauten Radwegen ist Randringhausen von jeder Himmelsrichtung aus zu erreichen, die Wanderpfade versprechen Entspannung und Abwechslung und führen vorbei an Fachwerkhäusern, Feldbrandbauernhöfen, Cafés, Teichen, Picknickplätzen, Flachmooren – und der öffentlichen Kneippanlage unter freiem Himmel. Das große Wassertret- mit dem angeschlossenen kleinen Armbecken ist von den beiden zentralen Parkplätzen in wenigen Gehminuten zu erreichen und nach Ostern turnusmäßig von der Stadt Bünde gereinigt und damit fit für die neue Saison gemacht worden. „Das Kneippbecken wird regelmäßig genutzt, jetzt ist es an der Zeit, die in die Jahre gekommene Anlage zu sanieren und auch wieder etwas bekannter zu machen“, sagt Ralf Grund vom Stadtmarketing.

Noch in diesem Jahr sollen die altgedienten Kacheln durch ein langlebiges, einfacher zu pflegendes und auch optisch attraktiveres Edelstahlbecken ausgetauscht werden. Wann genau die Sanierung durchgeführt werden soll, sei aufgrund derzeitiger Lieferengpässe der notwendigen Materialien noch nicht klar. „Ich gehe aber davon aus, dass das in 2022 noch klappt“, so Grund, der ankündigt, dass dies der Auftakt für weitere Maßnahmen zur Verschönerung und Attraktivitätssteigerung des Erholungsgebietes sein wird.

„Das Areal mit seiner schönen Natur wird von zahlreichen Menschen als Ausflugsziel genutzt, gleichzeitig passiert hier viel Engagement und Eigeninitiative, beispielsweise vom Kneipp-Verein oder dem Kurhaus Bültermann“, sagt Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger. Ziel sei es, das Erholungsgebiet Randringhausen zusammen mit den Akteuren vor Ort weiterzuentwickeln. Nach der Sanierung des Kneippbeckens sollen beispielsweise die Wanderwege mehr in den Vordergrund gerückt oder auch die Info-Tafeln erneuert werden. „Wir freuen uns sehr über die baldige Erneuerung des Tretbeckens“, sagt die erste Vorsitzende des Bünder Kneipp-Vereins Suanne Vollmer. „Wir planen die Errichtung einer gelenkentlastenden Baumelbank in unmittelbarer Nähe.“ In Erinnerung an die langjährige Kneipp-Verein-Vorsitzende Hannelies Wietzorke, die vor gut einem Jahr verstarb, soll dort eine Gedenkplakette zu ihren Ehren angebracht werden.