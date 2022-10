Zwischen Stadtfest und Shoppingevent

Schlendern, Genießen, Freunde treffen, dazu Musik, Aktionen und stimmungsvolle Akzente: Die letzte lange Bünder Einkaufsnacht in diesem Jahr war viel mehr als ein reines Shoppingevent. Zahlreiche Menschen flanierten durch die illuminierte Innenstadt. Es lag ein Hauch von Stadtfest in der Luft.

„Die Fußgängerzone wird zur Partymeile!“ So selbstbewusst hatten die in der Handel Bünde GbR organisierten innerstädtischen Kaufleute geworben. Nun, von pulsierender Daseinsfreude war man in Bünde auch diesmal noch ein gutes Stück entfernt – mit der jüngsten Einkaufsnacht allerdings so nah dran wie selten zuvor.