BUND Herford kritisiert Rodung am Wall

Sie sind nicht zu überhören: Am Wall unter den Linden geben die Motorsägen den Ton an. Im Auftrag der Stadt Herford werden derzeit Strauchrodungen und Rückschnitte durchgeführt - Vorbereitungen für den Ausbau. Der BUND kritisiert diese Maßnahmen.

Mehrere Mitarbeiter der SWK führen im Auftrag der Stadt am Mittwochmorgen Rodungsarbeiten am Wall zwischen Aawiesenpark und Haus unter den Linden durch.

Die Herforder Kreisgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz spricht von fragwürdiger Beseitigung von innerstädtischem Grün, der zu zunehmenden Verlusten in der Stadtökologie führe. „Die Rodungen von Sträuchern und Büschen zwischen Waisenhaus- und Ahmser Straße führen beispielsweise dazu, dass Brutmöglichkeiten für Singvögel wegfallen oder sich dort keine Insekten mehr entwickeln können. Zudem finden Kleinsäuger an der Stelle keine Versteckmöglichkeiten“, schreibt Sprecher Peter Franzeck in einer Stellungnahme.