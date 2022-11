Bürgersteig in Hiddenhausen seit Wochen blockiert

Ursache ist eine Baustelle. An der Adresse Bakusbrink 43 baut ein Investor ein zweigeschossiges Zweifamilienhaus, das so gut wie fertig ist. Da freie Flächen an der eng bebauten Anliegerstraße nahe der Engerstraße in Herford, direkt am Ortseingang zu Oetinghausen, rar sind, hat die Gemeinde dem Bauherren genehmigt, den Bürgersteig vorübergehend als Ablagefläche nutzen zu können. „Das ist in solchen Fällen üblich“, sagt Alexander Graf, Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar