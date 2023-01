Chor Freundschaft Hiddenhausen: Vorfreude aufs Jubiläum

Die Festlichkeiten anlässlich des Jubiläums waren Thema der Jahreshauptversammlung, die im AWO-Begegnungszentrum „Unter den Weiden“ in Hiddenhausen stattfand. So wird der Chor seinen Geburtstag am Samstag, 17. Juni, mit einem offiziellen Festakt in den Räumen im Holzhandwerksmuseum in Hiddenhausen begehen.

