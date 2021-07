Christian Lindner kommt ins Häcker-Wiehenstadion

„Dort spricht unser Bundesvorsitzender um 16 Uhr und geht auf Fragen und Ideen ein“, teilt der FDP-Ortsverband der Wiehengemeinde auf seiner Facebookseite mit. Einlass ist bereits ab 15.30 Uhr. Auch der Herforder Kreisvorsitzende der Liberalen, Landtagsmitglied Stephen Paul, und Jens Teutrine, Kandidat für den Deutschen Bundestag, sind vor Ort und stehen für Diskussionen zur Verfügung.

Für einen Imbiss und Getränke ist gesorgt. Wichtig: Wer dabei sein will, sollte sich rechtzeitig per Mail an buero@fdp-kreis-herford.de anmelden. Im Anschluss an das Gespräch mit Christian Lindner wird gegen 17.30 Uhr dann eine Stadionführung angeboten.