Christlicher Schulverein schaltet Anwalt ein

Herford: In einem Gebäude an der Ahmser Straße soll eine Kita-Gruppe entstehen

Herford

Der Christliche Schulverein Minden will in einem Gebäude an der Ahmser Straße eine Kita-Gruppe einrichten. Der Träger hat deshalb bei der Stadt Herford beantragt, bei der örtlichen Jugendhilfeplanung zum Betrieb einer Kindertagesstätte berücksichtigt zu werden.

Von Ralf Meistes