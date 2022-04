Corona: 843 neue Infektionen an einem Tag gemeldet

So verteilen sich die Infektionsfälle auf die Städte und Kommunen des Kreisgebiets.

In genauen Zahlen sind seit Montag 843 neue Infektionen im Kreisgebiet registriert worden. Damit haben sich im Verlauf der Pandemie bislang 70.151 Menschen kreisweit infiziert. 58.623 gelten als genesen.

Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 1.519,5 und so nach zunächst sinkender Tendenz jetzt wieder klar über dem am Montag gemeldeten Wert (+53,9). Der Wittekindskreis befindet sich im Inzidenz-Ranking in Ostwestfalen-Lippe auf dem dritten Platz nach dem Kreis Minden-Lübbecke: 2359,9 (-127,0) und dem Kreis Paderborn: 1612,9 (-167,9).

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (2.218), Herford (2.778), Hiddenhausen (773), Löhne (1.834), Rödinghausen (622), Kirchlengern (764), Spenge (599), Enger (814) und Vlotho (818).

308 Menschen sind bislang verstorben

Insgesamt hat es bislang im Kreis Herford 308 Personen gegeben, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag. Im Fall eines 71-jährigen Mannes aus Bünde, zu dessen Tod die Kreisverwaltung am Freitag Informationen veröffentlicht hat, sei zu betonen, "dass er mit und nicht an Corona verstorben ist".

Derzeit werden 59 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Sieben Menschen sind auf der Intensivstation, drei werden beatmet. Insgesamt befinden sich derzeit 122 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Zahlen zu den Impfungen

Im Kreis Herford wurden bislang (Stand: 4. April) 491.614 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 168.920 Erstimpfungen, 184.933 Zweitimpfungen sowie 137.761 Boosterimpfungen. Die größte Anzahl der Impfungen hat nach wie vor die Gruppe der 18- bis 59-Jährigen erhalten. Dieser Altersklasse wurden 274.507 Impfungen verabreicht. Darunter 90.339 Erstimpfungen, 106.492 Zweitimpfungen und 77.676 Boosterimpfungen.

Bei den über 60-Jährigen wurden 189.337 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 66.513 Erstimpfungen, 66.866 Zweitimpfungen und 55.958 Boosterimpfungen.

Bei den 12- bis 17-Jährigen wurden 21.150 Impfungen verabreicht: 8.600 Erstimpfungen, 8.423 Zweitimpfungen und 4.127 Boosterimpfungen.

Bei den 5- bis 11-Jährigen wurden 6.620 Impfungen verabreicht: 3.468 Erst- und 3.152 Zweitimpfungen.