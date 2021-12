Corona-Beschränkungen in Teilen von Ostwestfalen-Lippe

Detmold/Herford

Erstmals gelten in Teilen Ostwestfalen-Lippes verschärfte Kontaktbeschränkungen nach der neuen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. In Lippe traten die Einschränkungen am Dienstag in Kraft, im Kreis Herford wird das an diesem Mittwoch an der Fall sein.