Corona: Erneut sterben zwei Menschen

Die Corona-Pandemie hat im Kreis Herford zwei weitere Opfer gefordert: Ein 92-jähriger Mann aus Herford, der geimpft war, ist laut Kreisverwaltung "mit Covid" verstorben. Eine 83-jährige Frau aus Vlotho, die ungeimpft war, ist "an Covid" verstorben.

Infektionszahlen im Kreis Herford steigen deutlich an

Damit sind bislang im Zusammenhang mit der Pandemie kreisweit 199 Menschen gestorben: 176 an Covid-19 und 23 "mit" einer Corona-Infektion.

Zudem steigen die Infektionszahlen im Kreis Herford jetzt deutlich. Seit Donnerstag sind 88 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Aktuell sind 657 Personen infiziert. Insgesamt sind kreisweit bislang 14.395 infizierte Personen bekannt. Davon gelten 13.539 als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 144,1. Das ist ein Plus von 14,8 Punkt gegenüber Donnerstag.

Damit bleibt der Kreis Herford weiter auf dem dritthöchsten Platz im Ostwestfalen-Lippe-Vergleich nach dem Kreis Minden-Lübbecke: 212,1 (+2,9) sowie dem Kreis Gütersloh: 160,1 (+21,9). In Nordrhein-Westfalen liegt der Inzidenzwert jetzt bei 106,8 (+10,3).

Die aktuell infizierten Personen im Kreis Herfordverteilen sich auf Bünde (79), Herford (222), Hiddenhausen (61), Löhne (99), Rödinghausen (22), Kirchlengern (66), Spenge (50), Enger (36) und Vlotho (22).

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 26 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Davon werden fünf Personen intensivmedizinisch behandelt, drei sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 23 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.