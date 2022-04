Corona-Inzidenz aktuell nicht aussagekräftig

Im Kreis Herford sind am Freitag 824 neue Corona-Fälle binnen eines Tages gemeldet worden. Aktuell sind 5.961 Personen infiziert. Der Inzidenzwert liegt bei 744,4 - doch diese Zahl ist nicht aussagekräftig.

824 neue Infektionen fließen in die Statistik ein.

Aufgrund von technischen Problemen wurden die Daten vom Donnerstag nicht an das LZG übermittelt, teilt der Kreis Herford mit. Somit sei der Inzidenzwert erst am Samstag wieder aussagekräftig. Landesweit ist der Inzidenzwert wieder angestiegen.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (999), Herford (1.506), Hiddenhausen (409), Löhne (964), Rödinghausen (321), Kirchlengern (358), Spenge (310), Enger (510) und Vlotho (584).

Insgesamt gibt es im Kreis Herford 311 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 64 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden sechs Personen intensivmedizinisch behandelt, drei davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 108 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.