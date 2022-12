Corona-Inzidenz im Kreis Herford liegt bei 409

Insgesamt meldet das LZG kreisweit bislang 127.089 infizierte Personen. Davon gelten 125.830 Personen als genesen. Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (141), Herford (217), Hiddenhausen (86), Löhne (190), Rödinghausen (31), Kirchlengern (39), Spenge (39), Enger (45) und Vlotho (61).

Die fünf Todesfälle stehen in keinem Zusammenhang zueinander, teilt der Kreis Herford mit. Insgesamt gibt es im Kreis Herford 410 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

Derzeit werden 51 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden zwei Personen intensivmedizinisch behandelt, davon sind zwei Personen beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 67 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

In den beiden Impfstellen des Kreises wird auch in den nächsten Wochen weiter geimpft. Die Impflinge werden darum gebeten, im Vorhinein einen Termin in der Impfstelle zu vereinbaren. Eine Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung ist zwar möglich, führt aber bei erhöhtem Aufkommen zu Wartezeiten und Verzögerungen im Betriebsablauf. Die Betriebszeiten sowie der Link zur Terminvereinbarung sind unter www.kreis-herford.de/Impfstellen zu finden.

In beiden Impfstellen in Herford (Augustinerplatz 4 in Herford und Bustedter Weg 4 in Enger) stehen neben den angepassten mRNA-Impfstoffen zur Auffrischungsimpfung nach wie vor die bislang bekannten Vakzine für die Grundimmunisierung (mRNA (5-11 Jahre + ab 12 Jahren + Novavax (ab 12 Jahren) + Valvena (ab 18-50 Jahren) zur Verfügung.

Die Impfstatistik aus dem Kreis Herford

Im Kreis Herford wurden bislang 555.716 Corona-Schutzimpfungen Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 179.059 Erstimpfungen, 183.437 Zweitimpfungen sowie 145.929 erste, 43.698 zweite und 3.593 dritte Auffrischungsimpfungen.

Der größte Anteil aller Impfungen liegt bei den 18 bis 59-Jährigen. Hier wurden bislang 288.204 Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 96.760 Erstimpfungen, 100.953 Zweitimpfungen sowie 79.998 erste, 9.988 zweite und 505 dritte Auffrischungsimpfungen.

Bei den über 60-Jährigen wurden bislang 236.681 Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 68.724 Erstimpfungen, 69.586 Zweitimpfungen sowie 61.761 erste, 33.530 zweite und 3.080 dritte Auffrischungsimpfungen.

Bei den Zwölf- bis 17-Jährigen wurden bislang 23.817 Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 9.976 Erstimpfungen, 9.533 Zweitimpfungen sowie 4.146 erste und 162 zweite Auffrischungsimpfungen.

Bei den Fünf- bis Elfjährigen wurden bislang 7.014 Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 3.599 Erstimpfungen, 3.365 Zweitimpfungen sowie 24 erste, 18 zweite und acht dritte Auffrischungsimpfungen.