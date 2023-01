Corona: Letzte Anrufe beim Bürgertelefon des Kreises Herford

Angebot wird am 13. Januar eingestellt - neues Corona-Update zählt 21 Todesfälle

Die Corona-Pandemie hat gerade zu ihren Anfangszeiten viele Fragen bei den Menschen im Kreis Herford aufgeworfen. Deswegen ist im März 2020 das Bürgertelefon eingerichtet worden. Zu Spitzenzeiten, so informiert der Kreis Herford jetzt, nahmen die Mitarbeiter täglich rund 1000 Anrufe entgegen. Das war im Frühjahr 2021. 60 Mitarbeiter waren zu solchen Zeiten im Einsatz.

Doch mittlerweile sei die Zahl der Anrufe stark zurückgegangen. Der Kreis Herford zählt täglich rund 25 bis 30 Anrufe. „Mehr ein Drittel bezieht sich auf Themen, die in keinem Zusammenhang mit der Corona-Thematik stehen“, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb habe man sich entschieden, das Angebot einzustellen. Das Bürgertelefon ist letztmalig am Freitag, 13. Januar, unter 05221/131500 erreichbar.

Fragen zur Corona-Pandemie und weiteren Anliegen können danach wieder unter Telefon 05221/130 gestellt werden.

Seit dem 18. August 2020 kann die Zahl der Anrufe dokumentiert werden. Nach Auskunft des Kreises haben die Mitarbeiter seitdem rund 140.000 Anrufe entgegengenommen. Dabei ging es um Regelungen in den Coronaschutz-, Quarantäne- oder Testverordnungen, aber auch um Genesungsbescheinigungen oder den Krankheitsverlauf bei Infektionen. Ein großes Thema seien auch die Impfungen gewesen, heißt es.

„Die Organisation des Bürgertelefons war mit vielen verschiedenen Herausforderungen verbunden und ein Kraftakt für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor ihren Einsatz beim Bürgertelefon auch zunächst geschult werden mussten“, sagt Landrat Jürgen Müller, der den Mitarbeitern für ihren Einsatz dankt.

Die Corona-Situation im Kreis Herford

Im Kreis Herford sind seit dem Corona-Update vom 22. Dezember 2587 neue, bestätigte Corona-Fälle hinzugekommen. Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 171,6 Seit dem 22. Dezember wurden 21 weitere Todesfälle gemeldet. Dabei handelt es sich um Personen im Alter zwischen 70 und 96 Jahren. Die Todesfälle stehen in keinem Zusammenhang zueinander.

Die vergleichsweise hohe Anzahl an neuen Todesfällen ist auf den längeren Zeitraum seit der letzten Meldung zurückzuführen, teilt der Kreis Herford mit. Insgesamt gibt es im Kreis Herford 437 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

Derzeit werden 65 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden drei Personen intensivmedizinisch behandelt, keine Person ist beatmungspflichtig. Seit Jahresbeginn verzichtet der Kreis Herford auf eine Aufschlüsselung der Fallzahlen nach Kommunen.