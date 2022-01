Corona reißt Loch in die Blitzer-Kasse

Doch von den angepeilten 4,1 Millionen Euro ist man kilometerweit entfernt. An den 19 stationären Blitzanlagen zwischen Spenge und Vlotho kam es gerade einmal zu 14.200 Verstößen bei etwa 11,5 Millionen überprüften Fahrzeugen. Der Goldesel mit 8607 Schnappschüssen steht an der Herforder Umgehungsstraße, Schlusslicht im Ranking ist der Starenkasten an der Kreuzung Wertherstraße/Westerenger Straße in Enger, der lediglich 15 Mal auslöste.

