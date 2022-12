Corona-Testzentrum am Mathilden-Hospital in Herford

Seit vergangenem Freitag befindet sich direkt am Haupteingang des Herforder Mathilden-Hospital ein Corona-Testzentrum. Das Unternehmen Biekra bietet dort kostenlos Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger an.

Die Biekra bietet kostenlose Schnelltests unabhängig vom Anlass an.

Die Krankenhäuser im Kreis Herford halten auch über den Jahreswechsel an der 1G-Regelung (Eintritt nur mit tagesaktuellem negativen Testnachweis eines öffentlichen Testzentrums) fest, wie sie kurz vor Weihnachten mitteilten.

Besucher, Patienten und Begleitpersonen erhalten im Testzentrum am Mathilden-Hospital nun täglich von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr und am Wochenende von 12 Uhr bis 18 Uhr kostenfrei einen Schnelltest für den Zutritt in das Krankenhaus.

„Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich“, erklärt Christoph Fiedler von der Biekra. „Wre bieten den Schnelltest für alle Bürgerinnen und Bürger kostenfrei an, unabhängig vom Anlass“, erklärt Fiedler. Neben dem Testzentrum am Mathilden-Hospital betreibt die Biekra drei weitere Testzentren im Herforder Stadtgebiet.

Weitere Informationen auch telefonisch unter 05221/1046721.