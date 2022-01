Corona: Vier neue Todesfälle im Kreis Herford

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, handelt es sich bei den Verstorbenen um einen 82-jährigen Mann aus Herford, einen 70-jährigen Mann aus Löhne, einen 70-jährigen Mann aus Herford sowie um eine 21-jährige Frau aus Bünde.



Man geben "aus Respekt vor den Angehörigen sowie vor den Persönlichkeitsrechten der Verstorbenen" zum Todesfall der 21-Jährigen keine weiteren Informationen heraus, so die Kreisverwaltung weiter.

Bisher starben kreisweit 246 Menschen im Verlauf der Pandemie. Davon sind 222 Personen "an" Corona und 24 "mit" Corona verstorben.

Seit Donnerstag sind 569 neue Corona-Infektionen registriert worden. Aktuell sind 3.051 Personen infiziert. Insgesamt haben sich kreisweit bislang 26.047 Personen infiziert, davon gelten 22.750 als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 834,2.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (476), Herford (1.006), Hiddenhausen (294), Löhne (520), Rödinghausen (93), Kirchlengern (204), Spenge (81), Enger (222) und Vlotho (155).

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 25 Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden fünf Personen intensivmedizinisch behandelt, drei davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 32 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.