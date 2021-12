Corona: Vier weitere Todesfälle im Kreis Herford

Das Gesundheitsamt des Kreises Herford hat am 1. Weihnachtsfeiertag 108 neue Corona-Fälle bekanntgegeben und an Heiligabend 120 neue Infektionen. An beiden Tagen wurden zusammen vier weitere Todesfälle gemeldet.

Nähere Angaben zu den jüngsten Todesfällen lagen laut Pressestelle des Kreises Herford noch nicht vor.

Insgesamt sind bisher im Kreis Herford 224 Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. Laut Kreisverwaltung starben 201 Personen "an Corona" und 23 "mit Covid".

Im Kreisgebiet sind bisher 20 Omikron-Fälle bekannt (Stand: 24. Dezember). Bei den mit dieser Virusvariante Infizierte handelt es sich laut Kreisverwaltung überwiegend um Reiserückkehrende und Kontaktpersonen.

Aktuell sind – Stand 25. Dezember – 1609 Personen mit Corona infiziert. Kreisweit haben sich bislang 19.910 Menschen infiziert, davon gelten 18.077 als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 261. Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (309), Herford (488), Hiddenhausen (121), Löhne (265), Rödinghausen (63), Kirchlengern (93), Spenge (63), Enger (88) und Vlotho (119).

An Heiligabend wurden 22 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden sieben Personen intensivmedizinisch behandelt, fünf davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 34 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Neue Zahlen kündigt der Kreis Herford für Dienstag, 28. Dezember, an.