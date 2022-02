Corona: vier weitere Todesfälle im Kreis Herford

So verteilen sich aktuell 7438 akute Corona-Infektionen auf das Kreisgebiet.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 85-jährigen Mann aus Herford, eine 91-jährige Frau aus Bünde sowie um eine 57-jährige Frau aus Vlotho und eine 85-jährige Frau aus Bünde. Damit werden im Kreis Herford 256 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gezählt. Laut Kreisverwaltung sind 230 Menschen "an Corona" und 26 "mit Covid" verstorben.

Seit Donnerstag sind kreisweit 983 neue Fälle hinzugekommen. Aktuell sind demnach 7.438 Personen infiziert. Bislang haben sich im Kreis Herford insgesamt 36.668 Personen infiziert, davon gelten 28.974 als genesen. Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 1505,5.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (1.223), Herford (2.316), Hiddenhausen (606), Löhne (1.299), Rödinghausen (244), Kirchlengern (409), Spenge (365), Enger (532) und Vlotho (444).

Derzeit werden 52 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Drei Personen werden intensivmedizinisch behandelt, zwei davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 69 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Zwei mobile Impfangebote

Wie berichtet, ist die Impfstelle in Enger am Freitag, 25. Februar, geschlossen. Alternativ gibt es an diesem Tag aber zwei mobile Impfangebote:

im Café Miteinander am Rathausplatz 4 in Hiddenhausen von 10 bis 12 Uhr und

im AWO-Begegnungszentrum in der Kastanienallee in Herford von 14 bis 18 Uhr.

An beiden Standorten werden Impfungen für alle Personen ab 12 Jahren mit den mRNA-Impfstoffen BioNTech und Moderna angeboten. Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Terminvereinbarungen sind nicht notwendig.