Corona: wieder vier Todesfälle im Kreis Herford

Wieder 14 Todesfälle in Ostwestfalen-Lippe - Kritik an Öffnungsplänen der Bundesregierung

Die Infektionszahlen steigen auf einen Rekord von mehr als 250.000 an einem Tag - und der Bund will die Corona-Auflagen lockern. Nun mehren sich die Warnungen. In OWL gibt es in drei Kreisen aktuell jeweils mehr als 20.000 Infizierte. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Von dpa/WB