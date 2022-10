Corona-Zahlen im Kreis Herford steigen kräftig an

Kräftig steigende Corona-Zahlen hat der Kreis Herford am Donnerstag in seinem wöchentlichen Update gemeldet. Demnach stieg der Inzidenzwert binnen einer Woche von 607,3 auf nun 910,1. Weitere Todesfälle kamen allerdings nicht hinzu.

Dafür stieg die Zahl der registrierten Neuinfektionen kräftig: 2712 neue Fälle kamen binnen sieben Tagen hinzu. Vor einer Woche waren es noch 1744 neue Fälle gewesen.

Aktuell sind kreisweit 3943 mit Corona infizierte Personen registriert (Vorwoche: 2630). Sie verteilen sich auf Herford (907), Hiddenhausen (380), Bünde (710), Kirchlengern (224), Rödinghausen (121), Enger (223), Spenge (215), Vlotho (301) und Löhne (862).

Insgesamt gibt es im Kreis Herford bislang 367 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 77 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt (Vorwoche: 51). Eine Person muss intensivmedizinisch versorgt und beatmet werden. Insgesamt befinden sich derzeit 121 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes (Vorwoche: 87).

Die Corona-Infektionen steigen im Kreis Herford – analog zu der landes- und bundesweiten Entwicklung – weiter stärker an. So wurden Mitte September noch rund 800 neue Fälle für die zurückliegende Woche und gut 1300 aktuell Infizierte gemeldet. Diese Werte haben sich (Stand 13. Oktober) mit 2.712 neuen Fällen und 3.943 aktuellen Infektionen mehr als verdreifacht.

Der Schwerpunkt der Neuinfektionen in der letzten Woche liegt dabei bei den mittleren Altersgruppen. So machen die 50- bis 59-Jährigen insgesamt rund ein Viertel der Neuinfektionen aus. Die 30- bis 39-Jährigen, 40- bis 49-Jährigen und 60- bis 69-Jährigen haben jeweils einen Anteil zwischen 13 und 17 Prozent. Sowohl die unter 20-Jährigen (6 Prozent) als auch die über 80-Jährigen (7 Prozent) spielen für das derzeitige Infektionsgeschehen keine gewichtige Rolle. Insbesondere bei den über 90-Jährigen kommt es nur vereinzelt zu Infektionen.

Ein Schwerpunkt sei bei den Infektionsursprüngen nicht auszumachen, teilt der Kreis Herford mit.

Weitere Impftermine

Aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens hat die Impfstelle in Enger zusätzlich am Freitag (14. Oktober) geöffnet. Hierfür sind noch Termine frei.

Die Impflinge werden darum gebeten, im Vorhinein einen Termin in der Impfstelle zu vereinbaren. Eine Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung ist zwar möglich, führt aber bei erhöhtem Aufkommen zu Wartezeiten und Verzögerungen im Betriebsablauf. Die Betriebszeiten sowie der Link zur Terminvereinbarung sind unter www.kreis-herford.de/Impfstellen zu finden.

Die Impfstelle in Herford (Augustiner Platz 4) bietet sowohl am Freitag, 14. Oktober, von 14 bis 18 Uhr als auch am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 14 Uhr Impfungen an.