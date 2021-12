Corona: Zwei weitere Todesfälle registriert

Im Zusammenhang mit der Pandemie sind im Kreis Herford zwei weitere Todesfälle registriert worden. Laut Kreisverwaltung handelt es sich bei den Verstorbenen um eine 96-jährige Frau und einen 87-jährigen Mann. Beide lebten in Löhne und beide sind an Corona verstorben.

Damit steigt die Zahl der Todesfälle kreisweit auf 226. Wie die Verwaltung weiter mitteilt, sind davon 203 Menschen "an Corona" und 23 "mit Covid" verstorben.

Seit Mittwoch sind im Kreis Herford 122 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Aktuell sind 1202 Personen infiziert. Insgesamt sind kreisweit bislang 20.269 infizierte Personen bekannt. Davon gelten 18.841 als genesen. Der Inzidenzwert ist erneut gestiegen und liegt bei 234,3.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (211), Herford (368), Hiddenhausen (93), Löhne (185), Rödinghausen (57), Kirchlengern (84), Spenge (41), Enger (64) und Vlotho (99).

Es sind im Kreisgebiet jetzt 103 Omikron-Fälle bekannt.

Derzeit werden 30 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden sieben Personen intensivmedizinisch behandelt, fünf sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 41 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.