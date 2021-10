Coronazahlen gehen weiter zurück

Damit liegt der Wert, der angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit Corona infiziert haben, um 1,6 Zähler niedriger als am Vortag. Der Kreis Herford ist im Ostwestfalen-Lippe-Vergleich damit an fünfter Stelle, nach dem Kreis Lippe: 143,0 (+17,1), dem Kreis Minden-Lübbecke: 126,0 (-4,2), dem Kreis Gütersloh: 59,8 (+6,3) und Bielefeld: 49,8 (-1,8). Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 51,2 (-0,3).

Seit Dienstag wurden im Kreis Herford 19 neue Corona-Fälle registriert. Aktuell sind 222 Personen infiziert. Im Verlauf der Pandemie haben sich bislang kreisweit 13.366 Personen angesteckt. Davon gelten 12.952 als genesen.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (36), Herford (74), Hiddenhausen (7), Löhne (37), Rödinghausen (3), Kirchlengern (12), Spenge (2), Enger (24) und Vlotho (27).

Bisher sind im Kreis Herford 192 Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben, wobei laut Kreisverwaltung 170 Personen „an Corona“ und 22 „mit Corona“ starben.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden vier Patient*innen wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Insgesamt befinden sich derzeit zwei Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.