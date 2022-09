Damals Ausgrenzung, heute für alle offen

Herford

Im Zuge der Wideraufrüstung Deutschlands ab 1935 benötigte die Rüstungsindustrie jede Arbeitskraft, die zur Verfügung stand. Eigentlich sollten sich Frauen als „Trägerin von Blut und Rasse“ ausschließlich um den Nachwuchs kümmern, doch auch sie wurden in Fabriken und auf Feldern benötigt. Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt gründete daher in den späten 1930ern in ganz Deutschland Kindergärten, so auch 1937 an der Maiwiese in Herford.

Von Niklas Gohrbandt