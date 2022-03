Dank aus der Ukraine

Menke war vor geraumer Zeit von Opfern der Hunnebrocker Hochwasser-Krise im letzten Juni als Sachverständiger engagiert worden und bietet in Bünde immer noch regelmäßig seine Flutopfersprechstunde an. Über dieses Format waren auch die Hilfsangebote der Bürger an ihn herangetragen worden. „Letzte Woche hat mir ein Bünder Garten- und Landschaftsbauer jede Menge medizinisches Material – darunter Infusionsständer, Kochsalzlösung und Druckverbände – vorbeigebracht“, erklärt Menke. Zudem hätten Bürger, die er in seiner Sprechstunde betreut, 2500 Euro aufgebracht und dafür ebenfalls medizinische Hilfsgüter besorgt, die in die Ukraine gegangen sind.

Zweimal war Menke bereits in der Region Lemberg, hat mit den Behörden dort Kontakte geknüpft. „Und auch vom dortigen Landrat soll ich den Bündern Danke für die wertvolle Unterstützung für die Ukraine sagen. Das ist alles nicht selbstverständlich“, so der Paderborner. 50 Tonnen Hilfsgüter hat er nach eigenen Angaben schon seit dem Einmarsch der russischen Armee in den Westen der Ukraine gebracht. Zudem hatte Menke mehrere ausgediente deutsche Rettungswagen organisiert, die nun in dem osteuropäischen Land zum Einsatz kommen, um Kriegsopfer zu versorgen. „Ich habe mitbekommen, wie verletzte Menschen in der Ukraine auf dem Bürgersteig liegen und nicht behandelt werden können. Dagegen müssen wir was tun“, begründet er sein Engagement. Menke betont, dass auch in Bünde – und zwar auf dem Gelände der Firma Schwarze, Am Strangbach, wo er auch seine Bürgersprechstunde anbietet – noch Hilfsgüter für das Krisengebiet abgeliefert werden können. „Alles, was gespendet wird, kommt zu hundert Prozent in der Ukraine an. Wir haben bei unserer Aktion so gut wie keinen Verwaltungsaufwand“, sagt Maik Menke abschließend.