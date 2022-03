Darf‘s eine kleine Erfrischung sein?

Storchennest am Hücker Moor in Spenge komplett – Vogel im Enger Bruch gesichtet, der Nisthilfe aber noch nicht annimmt

Spenge/Enger

Ihre lange Reise aus dem Süden in den Kreis Herford ist beendet. Die Störche sind in diesem Jahr zeitiger als sonst nach Enger und auch Spenge zurückgekehrt. Ausgelassen planschend nehmen die Vögel ein Bad in einer überfluteten Wiese am Hücker Moor.

Von Daniela Dembert und Kathrin Weege