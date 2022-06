Das Abschiedslied spielt er sich selbst auf der Gitarre

Herford

Mit einer Gitarre und seiner Interpretation des Lieds „Walk a while in my shoes“ hat sich Stefan Heckers aus dem Berufsleben verabschiedet. Der 63-Jährige ist seit 1985 für den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Herford tätig, seit dem Jahr 2000 leitet er ihn als hauptamtlicher Geschäftsführer.

Von Stefan Wolff