Das neue Programm der VHS Herford ist da

Bildung verbindet – in zahlreichen Veranstaltungen der VHS im Kreis Herford. In Präsenzform, online oder hybrid. Ein kleiner Auszug davon, angereichert mit vielen Wissenshäppchen, findet sich im neuen gedruckten Programmheft „Die Blauen Seiten – mini“ wieder.

Windows 11 für Einsteiger und Umsteiger am eigenen Notebook, Arbeiten mit Microsoft Teams und den Microsoft-365-Apps, Medien-Gestaltung mit dem Online-Grafiktool „Canva“ und ein umfassendes Angebot an Office-, Smartphone-, Tablet und PC-Kursen sowieso - all das bietet die VHS an.