Das sagen die Kandidaten zum Ärztemangel

Philip Kleineberg (CDU): Leider ist es aktuell so, dass wir einen Hausärztemangel im Kreis Herford haben. Mit der Eröffnung der medizinischen Fakultät 2021 in Bielefeld wird sich da in Zukunft einiges ändern. Dank des jahrelangen Einsatzes der CDU für diese Fakultät und der Einführung der Landarztquote in NRW werden sich sehr bald deutlich mehr Hausärzte im Kreis Herford niederlassen.

