Dealer droht lange Haftstrafe

Derzeit ist er aushilfsweise als Pizzabote tätig, bis April 2020 soll er allerdings über mehrere Jahre in vielen hundert Fällen mit dem Auto Marihuana an Kunden ausgeliefert haben.

Herforder (27) lieferte per Auto Marihuana

Ein 27 Jahre alter Herforder muss sich seit Freitag vor dem Landgericht Bielefeld verantworten. Bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge lautet der Vorwurf. Denn bei seinen Auslieferungsfahrten habe er in mindestens einem Fall – bei seiner Festnahme am Lübberlindenweg – einen selbstgebastelten Baseballschläger im Kofferraum gehabt.