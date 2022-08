Zum 1. Juli 2022 hat der Kreissportbund Herford in Zusammenarbeit mit dem Demenzverbund des Kreises Herford eine Koordinierungsstelle „Demenz und Bewegung“ eingerichtet.

Dabei soll die in den vergangenen Jahren ohnehin schon enge Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden. „Wir wissen, dass regelmäßige körperliche Aktivität einer demenziellen Erkrankung vorbeugen kann. Deshalb wollen wir uns so intensiv im Demenzverbund engagieren“, erklärt Kreissportbund-Geschäftsführer Nils Wörmann.

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der Koordinierungsstelle, den organisierten Sport und damit in erster Linie die Sportvereine des Kreis Herford für das Thema Demenz zu sensibilisieren. Die bestehenden Netzwerke sollen gefestigt und weiter ausgebaut werden.

Daraus sollen unter anderem Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Übungsleitende entstehen und Bewegungsgruppen wie beispielsweise „Gehtreffs“ initiiert werden. Gemeinsam mit dem Generationentreff Enger und der Diakoniestiftung Herford sind bereits in den letzten Jahren regelmäßig stattfindende Gehtreffs für Seniorinnen und Senioren ins Leben gerufen worden. Zukünftig ist vorstellbar, dass vermehrt Bewegungsangebote in Einrichtungen der Altenpflege initiiert werden.





Schon im Herbst 2021 förderte der Demenzverbund dank Fördermittel der Pflegekassen „Sportliche Demenzkisten“, die verschiedene niedrigschwellige Bewegungsaufgaben für Demenzpatienten enthalten und beim Kreissportbund von Interessierten kostenlos ausgeliehen werden können. Darüber hinaus wirkt der Kreissportbund seit mehreren Jahren beim Move for Dementia mit, welcher dieses Jahr am 4. September in Hiddenhausen stattfindet.



In Zukunft möchten der Demenzverbund und der Kreissportbund Herford mithilfe der Koordinierungsstelle auf der einen Seite das Thema Demenz im Sport platzieren und auf der anderen Seite Bewegung in Einrichtungen der Altenpflege bringen. „Wir freuen uns im Rahmen der Netzwerkförderung der Pflegekassen die Kooperation mit dem Kreissportbund zu intensivieren, indem wir weitere Teile der Gesellschaft zum Thema Demenz sensibilisieren und ein zusätzliches Angebot für Einrichtungen der Altenpflege bieten“, ergänzt Marius Tönsmann von der Stabsstelle Gesundheitsplanung.





Die Koordinierungsstelle beim Kreissportbund übernimmt Luka Rolfs, der unter anderem auch für die Förderprogramme „Bewegt älter werden in NRW“ und „Bewegt gesund bleiben in NRW“ zuständig ist. Sportvereine, Pflegeeinrichtungen und Angehörige können bei Interesse mit dem Kreissportbund oder dem Demenzverbund in Kontakt treten.