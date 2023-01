Demo vor dem Herforder Rathaus

Herford

„Finger weg von Lützerath“ und „Lützi bleibt“ haben am Samstagvormittag rund 100 Umweltaktivisten und Unterstützer auf dem Rathausplatz in Herford gefordert. Eingeladen zur Demonstration gegen die Räumung von Lützerath und gegen die Braunkohleförderung hatten „Fridays for Future“ und „Parents for Future“. Etliche von ihnen tragen das gelbe X als Symbol für den Erhalt von Lützerath. Zur Mahnwache am Markttag hatten die Organisationen Parents For Future und Fridays For Future aus Herford und Enger eingeladen.

Von Stefan Wolff