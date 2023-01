Denkwerk Herford öffnet Sauna und Fitnessstudio für alle

So lässt es sich aushalten: Betriebsleiterin Lisa Marie Bechinka macht es sich im stilvoll eingerichteten Ruheraum des Saunaubereichs bequem.

Wenn in der Kreativschmiede an der Leopoldstraße die Köpfe rauchen - und das tun sie oft -, kann eine Auszeit Wunder wirken. Die etwa 90 Angestellten der dort beheimateten Firmen müssen dafür aber keine weiten Wege in Kauf nehmen. Das Relax-Glück liegt quasi direkt vor ihrer eigenen Bürotür, nur ein paar Treppenstufen vom Schreibtisch entfernt.