Die Anwohner der Straße Am Südwall wollen, dass ihre Straße eine Sackgasse bleibt. Dafür haben sie nicht nur 85 Unterschriften gesammelt, sondern sie fordern jetzt auch die Mitglieder des Verkehrsausschusses auf, einen Beschluss vom September zurückzunehmen.

Die Straße am Südwall aus Richtung Friedhofstraße: Eine richtige Zufahrt gibt es bislang nur von der Elverdisser Straße. Lediglich die SWK hat einen Schlüssel, um die Poller zu entfernen, damit die Müllfahrzeuge dort durchfahren können.

Der Verkehrsausschuss hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, im Zuge des Ausbaus aus der Straße Am Südwall eine unechte Einbahnstraße zu machen. Das bedeutet, dass auf der Straße Verkehr in beide Richtungen möglich ist, im Bereich der Einfahrt Friedhofstraße beispielsweise aber ein Schild mit der Aufschrift Einfahrt verboten angebracht wird.