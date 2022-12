Der Geizhals, die Geister und das Glück der Weihnacht

„Ich pfeife auf Weihnachten!“, sagt Ebenezer Scrooge. Wie der wohl berühmteste Geizhals der Weltliteratur dennoch das Glück der Weihnacht findet, erzählte Charles Dickens 1843 in seiner Geschichte „A christmas carol“. Am Samstag übernahmen dies die aus Film und Fernsehen bekannten Schauspieler Herbert Knaup und Samuel Finzi im Stadttheater Herford - und wie!

Herbert Knaup als Ebenezer Scrooge (rechts) kann eigentlich so gar nichts mit dem Weihnachtsfest anfangen. Erst als ihm sein verstorbener Geschäftspartner Jacob Marley (Samuel Finzi) als Geist erscheint, kommt er ins Grübeln... Die fantasievolle Bühnenbearbeitung mit Originalmusik von Libor Sima wurde kongenial von einem Streichquintett begleitet.

Der Dickens-Klassiker gehört im anglo-amerikanischen Raum seit Generationen zum Weihnachtsfest wie Tannenzweige, Kerzenlicht und Geschenkstrumpf am Kamin. Seit einigen Jahren erfreut sich „Eine Weihnachtsgeschichte“, so der Titel hierzulande, aber auch in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Dazu hat die Bühnenfassung von Martin Mühleis mit Original-Musik von Libor Sima beigetragen. Die Münchner Tatort-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl tourten damit erfolgreich durch die Republik.